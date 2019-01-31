Банька: образ ВАДА нуждается в изменении, многие утратили доверие к системе

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, который был выдвинут Советом Европы на пост главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), поделился мыслями о том, в каких изменениях нуждается организация.

«Образ ВАДА нуждается в изменении, многие спортсмены по всему миру утратили доверие к этой системе, что стало следствием отсутствия коммуникации, сложности антидопинговых процедур. Часто спортсмены просто не понимают решений агентства, и им кажется, что менеджмент ВАДА неуважительно относится к спортивному сообществу.



ВАДА нуждается в тесном сотрудничестве с правительствами, спортивным сообществом, общественными организациями и СМИ. Нужна открытость в СМИ, транспарентность документации, пояснение принимаемых решений. Многие документы ВАДА засекречены, на мой взгляд, так быть не должно», – цитирует Баньку ТАСС.