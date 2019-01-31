Ягудин: есть люди, которые могут и которые не могут. Коляда и Ковтун — не могут

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступления российских фигуристов Михаила Коляды и Максима Ковтуна на чемпионате Европы в Минске.



Коляда занял пятое место, Ковтун — 14-е.



«Если считать, что 11-е и 16-е места в произвольной программе это не совсем позор, тогда не знаю, как это ещё назвать. Знаете, есть люди, которые могут, а есть – которые не могут. Я очень хочу ошибаться, но они – нет. Они могут иногда, но они не могут, как Самодурова.



Это можно называть как угодно. Но, к сожалению, мы достаточно часто видим сорванные программы: они начинают разбиваться, сдавать программу со второго-третьего элементов и не бороться до конца.



Но они в любом случае наши спортсмены, и мы будем всегда до последнего за них переживать и надеяться, что они смогут. В данной ситуации, не обижая ни того, ни другого, ничего нового в их катании я не увидел. Именно поэтому, когда Коляда чисто откатал короткую, я сказал: «Спасибо, наконец-то», — цитирует Ягудина «Лайф».

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