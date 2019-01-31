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«Спартак» обыграл «СГАУ-Саратов» в гандбольной Суперлиге

«Спартак» обыграл «СГАУ-Саратов» в гандбольной Суперлиге
Другие / Гандбол

Гандболисты московского «Спартака» в гостях одержали победу со счётом 28:23 в матче чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги с «СГАУ-Саратов».

«Спартак» с 13 победами в 15 проведённых матчах возглавляет турнирную таблицу и 5 февраля на выезде встретится с командой «Сунгуль». «СГАУ-Саратов» с восемью победами занимает четвёртое место и 5 февраля примет на своей площадке «Университет-Неву».

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Спартак» (Москва) – 23:28 (11:14)

Ранее сегодня, 31 января, в матче мужской Суперлиги астраханское «Динамо» победило «Сунгуль».

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.

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