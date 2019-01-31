Артемьев выиграл шахматный турнир в Гибралтаре

Российский шахматист Владислав Артемьев выиграл международный турнир в Гибралтаре.



В заключительной партии Артемьев одержал победу над китайским шахматистом Юй Янъи. По итогам 10 туров россиянин набрал 8,5 очка. Второе место занял индиец Мурали Картикеян (8), третьим стал россиянин Никита Витюгов (7,5).



Открытый шахматный турнир прошёл в Гибралтаре в 17-й раз. Владислав Артемьев получит за победу £ 25 тыс. призовых (около $ 33 тыс.). Турнир проходил в 10 туров по швейцарской системе.

В декабре 2018 года 20-летний Артемьев стал чемпионом Европы по блицу среди мужчин, выиграв соревнования в Скопье (Македония). В турнире приняли участие более 300 шахматистов, которые сыграли 12 сдвоенных туров.