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Глава IAAF: надеемся, статус ВФЛА будет восстановлен после выполнения критериев

Глава IAAF: надеемся, статус ВФЛА будет восстановлен после выполнения критериев
Другие / Лёгкая атлетика

Президент Международной федерации легкоатлетических ассоциаций Себастьян Коэ выразил надежду, что статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики будет восстановлен после выполнения критериев.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году. Российские спортсмены могут выступать за рубежом только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

«Когда российские спортсмены смогут выступать под флагом своей страны? Нам нужно обеспечить функционирование систем, которым мы доверяем. Надо сделать так, чтобы спортсмены могли свободно выражать свои опасения. Мы должны убедиться, что критерии соблюдены, и, когда это произойдёт, мы надеемся, что статус будет восстановлен», — цитирует Коэ Reuters.

Президент IAAF Коэ будет баллотироваться на второй срок
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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