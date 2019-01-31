Овсянников: Безич делает такие выводы о Тутберидзе со слов Жени Медведевой?

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Олег Овсянников прокомментировал слова хореографа группы Брайана Орсера и фигуристки Евгении Медведевой Сандры Безич о работе российского тренера Этери Тутберидзе.



Хореограф назвала фигуристок Тутберидзе «одноразовыми».



«У Этери хорошая команда, её ученики добиваются высоких результатов. Одна фигуристка выигрывает, вторая проигрывает, и это нормально. У неё в группе высокая конкуренция, так и должно быть. Это показатель прогресса.



Никто не знает особенностей внутренней кухни Этери Георгиевны. Тем более Безич. На чём она основывается, делая такие выводы? Со слов Жени Медведевой? Не думаю, хотя не исключаю, что Евгения могла что-то и рассказать, иначе откуда хореограф из-за океана может знать, что происходит в группе Тутберидзе.



Насколько такие высказывания этичны? В наше время какие только выражения не встречаются, поэтому не нужно обращать на это внимание. Важно только то, как выступят российские фигуристы на предстоящих соревнованиях — Кубке России, чемпионате мира, Универсиаде. А такие высказывания — это бред», — цитирует Овсянникова «Газета.Ru».

Хореограф Медведевой назвала фигуристок Тутберидзе «одноразовыми»