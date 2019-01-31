Казакова: тем, кто критикует Загитову, хочется сказать: пойдите и сделайте сами

Олимпийская чемпионка Оксана Казакова поделилась мыслями о выступлениях российской фигуристки Алины Загитовой в этом сезоне.



Спортсменка заняла лишь пятое место на чемпионате России и стала второй на чемпионате Европы и в финале Гран-при.

«Мы должны понимать, что Загитова, как мне кажется, осталась в спорте, чтобы выиграть золотую олимпийскую медаль. Каждый фигурист идёт к этой цели. А после Олимпиады очень часто бывает спад. При этом многие спортсмены уходят, выиграв золото Игр. А Загитова решила свою карьеру продолжить. Конечно, это тяжело. Мы не знаем, сложится ли у неё всё как надо к Олимпиаде в Пекине, можем только надеяться, что сложится. Всё-таки она превращается в очень красивую девушку на льду, которая может продемонстрировать не только техническую сторону выступлений, но и артистическую. Я получаю наслаждение от её катания и очень хочу увидеть Алину Загитову на Олимпийских играх.



Конечно, Загитова родилась в нужное время, в нужное время оказалась на Олимпиаде. Разумеется, огромная заслуга Этери Тутберидзе в том, что смогла подготовить Алину. Она олимпийская чемпионка. Осуждать победителей — дело неблагодарное. Хотелось бы обратиться к тем, кто осуждает наших девчонок, которые сделали очень многое для страны: пойдите и сделайте то же самое сами», — сказала Казакова в эфире «Радио Зенит».