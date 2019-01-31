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Плющенко: у меня огромное желание растить новых спортсменов

Плющенко: у меня огромное желание растить новых спортсменов
Другие / Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что хочет больше времени уделять тренерской работе.

«Предложений по шоу хватает, но от многих отказываюсь. Постепенно перехожу к тренерской работе. Каждый день с восьми утра до шести вечера работаю на катке в своей академии. Это происходит параллельно с восстановлением после операции. А выступления в шоу сведены до минимума.

Этот случай (операция. — Прим. «Чемпионата») не подталкивал меня к сокращению шоу-мероприятий. Сейчас чувствую себя прекрасно и могу делать огромное количество шоу, но у меня есть огромное желание растить новых спортсменов. И я хочу на этом сосредоточиться, это доставляет мне огромное удовольствие.

В нашей академии занимаются очень хорошие, талантливые дети от 7 до 11 лет. Допустим, наша Софья Титова в девять лет прыгает тройной аксель. Пока на полу. С такими ребятами мне и хочется работать», — цитирует Плющенко РИА «Новости».

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