Ухов выиграл Кубок Москвы, повторив лучший результат сезона в мире

Олимпийский чемпион Иван Ухов выиграл Кубок Москвы по прыжкам в высоту. Атлет преодолел планку на высоте 2,31 м и повторил лучший результат в нынешнем зимнем сезоне. Ранее россиянин уже преодолел эту высоту 17 января на турнире в Челябинске.



Второе место занял чемпион мира среди юниоров Михаил Акименко (2,29), третьим стал чемпион Европы-2015 в помещении Даниил Цыплаков (2,24).

Кубок Москвы. Прыжки в высоту



Мужчины



1. Иван Ухов – 2,31

2. Михаил Акименко – 2,29

3. Данил Цыплаков – 2,24

Ранее Ухов одержал победу на Всероссийских соревнованиях Кубок Сталинграда, которые прошли в Волгограде. Он преодолел планку на высоте 2,23 м. У женщин первенствовала действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене.