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Ухов выиграл Кубок Москвы, повторив лучший результат сезона в мире

Ухов выиграл Кубок Москвы, повторив лучший результат сезона в мире
Другие / Лёгкая атлетика

Олимпийский чемпион Иван Ухов выиграл Кубок Москвы по прыжкам в высоту. Атлет преодолел планку на высоте 2,31 м и повторил лучший результат в нынешнем зимнем сезоне. Ранее россиянин уже преодолел эту высоту 17 января на турнире в Челябинске.

Второе место занял чемпион мира среди юниоров Михаил Акименко (2,29), третьим стал чемпион Европы-2015 в помещении Даниил Цыплаков (2,24).

Кубок Москвы. Прыжки в высоту

Мужчины

1. Иван Ухов – 2,31
2. Михаил Акименко – 2,29
3. Данил Цыплаков – 2,24

Ранее Ухов одержал победу на Всероссийских соревнованиях Кубок Сталинграда, которые прошли в Волгограде. Он преодолел планку на высоте 2,23 м. У женщин первенствовала действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене.

Ласицкене и Ухов победили на «Кубке Сталинграда»
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