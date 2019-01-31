Крамник опустился на 14-е место в рейтинге ФИДЕ

Объявивший о завершении карьеры россиянин Владимир Крамник занимает 14-е место в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации. Крамник опустился на семь мест в сравнении с предыдущим месяцем.

Лучшим из россиян стал Ян Непомнящий, он на восьмом месте (2771). Александр Грищук — девятый (2771), Сергей Карякин — 15-й (2753). Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2845), накануне выигравший супертурнир в Вейк-ан-Зее. Второе место занимает американец Фабиано Каруана (2828), на третьем — китаец Дин Лижэнь (2812).



Крамник — чемпион мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации. В 2006-м титулы чемпиона мира были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова. В 2007 году уступил шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.