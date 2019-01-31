Туктамышева сделала видеонарезку своих выступлений

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» нарезку своих выступлений.
«Фигурное катание — это эмоции. Решила в первый раз в жизни самостоятельно смонтировать видео. Не судите строго, я правда старалась», — подписала Туктамышева ролик.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
Туктамышева в декабре 2018 года пропустила чемпионат России по фигурному катанию, так как попала в больницу с воспалением лёгких. На чемпионате Европы в Минске, который состоялся с 23 по 27 января, спортсменка была запасной.
В текущем сезоне Туктамышева снова стала прыгать тройной аксель, благодаря чему вернулась на призовые места в международных турнирах. В финале Гран-при Елизавета заняла третье место.
Туктамышева выступит на турнире Dragon Trophy в Словении