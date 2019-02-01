Ардашев: на тренировках с Сориным я постоянно завышал интенсивность

Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал о тренировках в группе Егора Сорина.



«В этом году весь тренировочный план поменялся. Если раньше мы на тренировках просто выходили и катались, порой очень быстро, то сейчас всё делаем по пульсометру. Например, в мае мы увеличивали ударный объём сердца, а это подразумевает работу на тренировках в первой зоне. В моём случае это работа до 140 ударов в минуту, и ни в коем случае нельзя её завышать, в том числе и на подъёмах.



Когда стали проводить тренировки на ПАНО, стали постоянно брать пробы на лактат. Приходилось идти медленнее, хотя хотелось быстрее. Поэтому постоянно завышал интенсивность, меня постоянно ругали, объясняли, что это не нужно, а я не понимал, почему не нужно. Я привык, что на тренировках нужно работать.



Это тяжело психологически. Тем более, к примеру, у Ильи Порошкина зоны интенсивности чуть другие, и поэтому на тренировках он мог идти с большей скоростью. Я тянулся за ним, но не понимал того, что он-то работает в своей зоне, а я уже выше, чем надо.



Егор Сорин мне постоянно объяснял, что не нужно так делать, но мне было трудно совладать со своими эмоциями. Тогда он отвел меня к Маркусу Крамеру, который мне подробно повторил всё то же самое, что говорил Егор. И в какой-то момент я понял, что я не первый, кто работает по этому плану, что такова методика, и она принесла хорошие результаты большому числу людей», – сказал Ардашев в интервью изданию «Лыжный спорт».

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