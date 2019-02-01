Сливко: в прошлом году бывало, что бежишь гонку, а мысль – сойти

Российская биатлонистка Виктория Сливко, лидирующая в общем зачёте Кубка IBU, призналась, что в этом сезона на соревнованиях чувствует себя гораздо лучше.



«Для меня важно, что по сравнению с прошлым годом я сейчас намного лучше себя чувствую. На дистанции нет западения скорости, хорошо получается проходит финишный круг. Конечно, я не знаю, как выглядела бы на Кубке мира, но на Кубке IBU получается неплохо. Я довольна, и тренеры тоже. Плюс залог успеха всегда – стрельба. Если справляешься на рубежах и ногами бежишь в первой пятёрке или десятке – точно будешь высоко. Так что сейчас меня всё устраивает. Довольна тем, что получается выигрывать, заезжать в призы. Где-то, конечно, ошибаюсь, порой не получается стрельба. Но я не думаю, что можно как робот стрелять всегда одни ноли. Мы все – люди, иногда ошибаемся, плюс бывают спады.

Когда в ноябре были отборы в Контиолахти, я первую гонку пробежала шестой. То есть вроде как на тот момент попадала в основу. Но на следующий день что-то пошло не так. В спринте я стрельнула 2+2 – это просто ни в какие рамки. В итоге потеряла свой шанс выступать на Кубке мира. Но скажу так: всё что ни делается – к лучшему. Значит, сейчас мне нужно выступать на Кубке IBU, и этот сезон закончить здесь.

В следующем сезона надо потренироваться как следует и пробиваться на Кубок мира. До Олимпиады ещё три года. Думаю, всё идёт по плану. Для меня главным было выйти из состояния, в котором я находилась в прошлом году. Когда ничего не хотелось, и порой бежишь гонку, а мысль – сойти. Раньше у меня такого никогда не было. Очень тяжело, когда постоянно ничего не получается. После того тяжёлого сезона, этот – спокойный, помогает поверить в себя.

Сейчас даже если что-то не выходит, даже если бегу 30-й, нет мысли сдаться. Наоборот, хочется побороться, до конца отработать, занять хотя бы 25-е место, зацепить какие-то очки для себя и для команды", — цитирует Сливко «Тюменская арена».

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Виктория заняла 71-е место.