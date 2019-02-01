Моравец пропустит этапы Кубка мира по биатлону в Канаде и США

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира чешский биатлонист Ондржей Моравец пропустит североамериканские этапы Кубка мира, сообщает Idnes. Этап в Кэнморе (Канада) стартует 7 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – 14 февраля.

«Сезон в целом складывается неплохо, но меня беспокоит его работа на лыжне. Единственный способ изменить ситуацию перед чемпионатом мира — это провести блок тренировок. Конечно, это не сочетается с выступлением в Канаде и США. К сожалению, в последних стартах мы не можем добиться желаемых результатов», — сказал тренер сборной Чехии Зденек Витек.

В общем зачёте Кубка мира Моравец занимает 19-ю строчку. Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.