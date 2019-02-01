Глава Китая: я ненавижу допинг. Для меня чистые спортсмены важнее медалей

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, посвящённой подготовке к Олимпиаде 2022 года в Пекине, раскрыл своё отношение к проблеме допинга в спорте.

«У нас чёткая позиция по отношению r допингу. Лично я его ненавижу. Для меня важнее чистые китайские спортсмены, чем золотые или любые другие медали. Благодаря спорту мы хотим улучшить состояние здоровья жителей Китая и их благополучие.

Часть нашего плана — добиться улучшений в плане экологии. Мы хотим «зелёные» Игры", — приводит слова председателя Inside the Games.

Бах, в свою очередь, отметил колоссальный прогресс Китая в подготовке объектов инфраструктуры.

«Прогресс впечатляет. Видим, что все объекты, которые мы здесь посетили, будут использоваться жителями Китая и после Олимпиады», — сказал Бах.