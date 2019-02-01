Сливко — о соцсетях: заходишь за словами поддержки после неудач, а там — гадости

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, в каких условиях проходили её тренировки в Тюмени. Спортсменка является лидером общего зачёта Кубка IBU.

«Мне Леонид Гурьев написал, что в Тюмени карантин. Просил быть осторожной, никуда не ходить. Я и сама очень переживала. Выполнила только самые важные дела, в общественных местах не появлялась. Впереди – важные старты, и было бы очень плохо сейчас заболеть. Нужно к ним подойти максимально собранным, здоровым, крепким и сильным», — цитирует Сливко «Тюменская арена».

Виктория также рассказала, как проводит досуг во время соревнований и сборов, а также призналась, что снизила активность в соцсетях.

«Я живу с Наташей Гербуловой на этапах Кубка IBU. Увлеклись сериалом «Молодёжка», ждали каждую серию. Смотрим также другие сериалы или фильмы. Плюс я учу английский язык. В своё время занималась с репетитором, но потом это как-то забылось. В итоге как-то на сборе в Санкт-Петербурге я купила себе сразу много уроков, отдала немало денег, чтобы уже точно не бросить, чтобы был стимул.

Из соцсетей захожу в «Инстаграм», но комментарии там не читаю. Во «ВКонтакте» вообще не появляюсь, как не захожу и на спортивные сайты. Так что про себя ничего не знаю. Только мама следит. Бывает, звоню ей, чтобы рассказать о своём успехе, а она уже услышала у Губерниева в эфире. Он на Кубке мира и о наших успехах говорит.

Сейчас много приятных комментариев. Плохих слов и оскорблений намного меньше. Если и есть – сразу блокирую и всё. Раньше да, много писали негатива. Заходишь иногда после неудачных гонок, хочешь прочитать слова поддержки, а там – гадости", — сказала Сливко.