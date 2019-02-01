Казакова: думаю, что проблемы Коляды в его расхлябанности

Олимпийская чемпионка Оксана Казакова прокомментировала выступление Михаила Коляды на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, где он занял пятое место.

«Я думаю, что проблемы Коляды в его расхлябанности. Вот смотрите. Вот ты же умеешь это делать, у тебя колоссальный опыт, ты прошёл Олимпийские игры. Знаете, я со своими студентами на занятии как раз на эту тему разговаривала. Они мне говорят: «Оксана Борисовна, ну какая психология? Ведь он всё это сто раз делал на тренировках. Примени опыт! Почему ты войти в прыжок можешь, а выйти из него — нет?». Мне кажется, что это разгильдяйство по отношению к самому себе.

Мне со стороны кажется, что у Миши есть ощущение, что всё и так получится. Потом, он ни разу, что мне показалось странным, на соревнованиях не прыгал четверной сальхов. Наверное, нужно было это где-то применить. А он выходит на чемпионате Европы и пытается сделать неопробованный элемент. Как говорит Тамара Николаевна Москвина, нет дисциплины. Нужно делать усилия над собой в каждом прыжке. А Коляда, как мне кажется, эти усилия не предпринимает: что-то не получается, бросает. Так не выигрывают", — цитирует Казакова сайт «Радио Зенит».

Победителем чемпионата Европы стал испанец Хавьер Фернандес.