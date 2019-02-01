Бывший тренер Трусовой: Саша со своими тараканами. Она очень не любила кататься

Александр Волков, бывший тренер российской фигуристки Александры Трусовой, рассказал о сложностях, которые испытывал в работе с юной спортсменкой.

«Когда она пришла к нам, то делала лишь двойные прыжки, с которых падала. Прыгала высоко, но то выезжала, то шлёпалась. Техники особо не было. Но она была как пластилин. Знаете, бывает жёсткий пластилин, бывает мягкий. Она была мягким, а с такими тренер всегда рискует – ты можешь такого рода людей обучить как хорошо, так и испортить их. Год мы промучились с её двойными прыжками, потом я понял, что всё-таки у нас получилось хорошо. Пластилин не подвёл. Сашку ведь не хотели брать в „Хрустальный“.

Ты ей говоришь – она пытается сделать то, что ты просишь. И ты радуешься, но ловишь себя на мысли: то ли получится слепить фигуристку, то ли испорчу её. Потрясающее чувство. С Сашкой очень приятно работать, как губка впитывает всё. Год мы готовили её технику под тройные прыжки, а потом в течение трёх-четырёх месяцев она собрала все тройные и каскады. Конечно, и она со своими тараканами. С какими? Очень не любила кататься. И не умела. Скользить не любила и не умела. Деревянная. Дёрганая. Резкая. Очень резкая. С одной стороны, для прыжков это хорошо, но с другой – мешало, так как не могла попасть в ритм. И терпеть не могла вращаться. А сейчас это очень нужно, особенно в короткой программе, где надо три вращения выполнить. Вот брать её не хотели наотрез. Помог Виктор Николаевич Кудрявцев, который убедил руководство «Хрустального» в том, что у неё есть потенциал", — цитирует Волкова «Р-Спорт».

На прошедшем чемпионате России в Саранске Трусова заняла второе место.