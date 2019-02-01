Волков: Тутберидзе просто давит на фигуристок и делает с ними всё, что хочет

Александр Волков, бывший тренер российской фигуристки Александры Трусовой, оценил методы работы Этери Тутберидзе с юными спортсменками.

«Лучшая ли у Тутберидзе школа в мире? Слово „лучшая“ я бы не сказал, потому что мастеров у неё… От неё мастера уходят. „КМСы“ — да, класс! Но, на мой взгляд, она выжимает из них то, что может выжать. Из ребёнка в 13-14-15 лет. И всё. А дальше? Полина Шелепень. Юлия Липницкая. Полина Цурская. Евгения Медведева. Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но, значит, причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у неё нет.

Полагаю, дело в отношении между ней и спортсменами. В её группе есть тренер Серёжа Дудаков, который в прямом смысле слова учит. Технарь. Тутберидзе, мне кажется, просто давит. Но это моё личное мнение. Если перед вами сидит щенок, вы можете на него накричать, ударить палкой, и он подчинится вашей команде и будет сидеть. Или мишка в цирке. Почему? Потому что он вас просто боится. Но когда щенок вырастает в большую овчарку, то если вы замахнётесь на него палкой, он, скорее всего, вас укусит.

Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними всё, что хочет, а они делают всё, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут. Но когда ребёнок начинает взрослеть, то с ним так нельзя. Если ты на него раз наорал, два, унизил, оскорбил, то на третий он пошлёт тебя. Возможно, я ошибаюсь, говоря о той группе, но, по-моему, что-то такое в ней есть. Посмотрите, её маленькие девочки всё делают, но когда им становится 15-16 лет, то всё пропадает", — цитирует Волкова «Р-Спорт».

Волков перед стартом сезона перешёл на работу в академию Евгения Плющенко.