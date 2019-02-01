Волков: такое ощущение, что Загитовой взяли первую попавшуюся музыку

Александр Волков, бывший тренер российской фигуристки Александры Трусовой, рассказал, какое впечатление на него производят Евгения Медведева и Алина Загитова.

«Обе прекрасно катаются, как люди, они тоже обе хорошие и культурные, всегда здороваются. Никакой звёздной болезни не было. Но если говорить об Олимпиаде в Пхёнчхане, то, наверное, больше симпатий вызывает Женя Медведева. Мне кажется, при равных прокатах она должна была брать золото. А прокаты, если не ошибаюсь, были равные. Компоненты, на мой взгляд, должны были быть повыше у Евгении. Почему так сложилось в итоге, я не знаю. Судьям виднее.

Медведева стала более взрослой, а её катание более раскрепощённым. Становится ли катание Загитовой женским? Оно потихонечку становится таким, лучше, чем в прошлом году. Поймите, у меня субъективный взгляд, и смотрю я субъективно. На мой взгляд, программы в группе Тутберидзе все одинаковые. Возьмите любую, поменяйте музыку — и ничего не изменится. Одинаковые заходы на прыжки у всех фигуристок. Если риттбергер, то он условно будет с выкрюка.

Мне не нравится, допустим, что Загитовой в короткой программе подобрали музыку Phantom of the Opera. Послушайте, неужели для олимпийской чемпионки нельзя было найти новую интересную музыку? Музыка — великолепна! Эндрю Ллойд Уэббер — великолепен! Но сколько можно?.. Ощущение, что взяли первую попавшуюся. А под «Кармен» катались, по-моему, ещё лет 100 назад», — цитирует Волкова «Р-Спорт».

На прошедшем чемпионате России в Саранске Загитова заняла пятое место, Медведева — седьмое.

Волков: Тутберидзе просто давит на фигуристок и делает с ними всё, что хочет