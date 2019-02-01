Губерниев: Устюгов может ставить «лайки» там, где хочет

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал об отношениях с лыжником Сергеем Устюговым, который поставил «лайк» под просьбой болельщиков не допускать Губерниева к работе на эфирах с чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия).

«С Сергеем мы знакомы неблизко. Но я считаю его гениальным спортсменом, и моё отношение к нему вообще никак не поменялось. Устюгов может ставить лайки там, где хочет. Я в любом случае буду рассказывать об успехах. И я очень сильно переживал, когда на „Тур де Ски“ ему не помогла команда. Почему-то командная тактика у нас никогда не работала. Нужно такие вещи обговаривать на берегу. И чтобы люди, которые теряют свои позиции из-за помощи лидеру, должны получать какую-то часть его призовых. Это нормальная международная практика», — цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».

Губерниев также отметил, что у него нет конфликта с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

«Когда мы в личной беседе обсуждали её высказывания по поводу того, будто я копаюсь в грязном белье, Елена Валерьевна передо мной извинилась. И очень недоумевала, что она дала большое, 40-минутное интервью, откуда повсеместно разлетелся один лишь кусок – про комментатора, биатлон и бельё. Неужели наши лыжи настолько неинтересны широкой публике? Я так не считаю и докажу обратное, что уже многократно делал», — сказал Дмитрий.

Чемпионат мира пройдёт в Зеефельде с 19 февраля по 3 марта.