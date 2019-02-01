Выпущены почтовые марки, посвященные Всемирной зимней универсиаде в Красноярске

1 февраля в почтовое обращение пущены четыре марки, посвящённые спортивным объектам XXIX Всемирной зимней универсиады.



На почтовых марках изображены логотип Универсиады-2019 и ряд спортивных объектов Красноярска, на которых пройдут соревнования. Среди них: многофункциональный комплекс «Сопка», ледовый дворец «Кристалл Арена», стадион «Енисей» и конгресс-холл Деревни Универсиады-2019.



Марки номиналом 45 рублей в ближайшее время поступят в продажу в отделения Почты России по всей стране.



Напомним, Всемирная зимняя универсиада в Красноярске пройдёт со 2 по 12 марта. За день до официального старта международных соревнований завершится эстафета огня, которая началась 20 сентября. Свой старт она взяла в Турине (Италия).