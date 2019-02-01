Холунд, назвавший российских лыжников «тупыми», переживает, что не попадёт на ЧМ

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд признался, что ему крайне непросто попасть в состав сборной на чемпионат мира, который пройдёт в Зеефельде с 20 февраля по 3 марта.

«Я не хочу ехать на чемпионат мира, если не смогу бороться за подиум. На данный момент я, наверное, не попадаю в состав команды, но у меня ещё есть возможность пробиться туда. Ситуация абсурдная. У нас так много сильных лыжников. Если бы я выступал за другую страну, то попал бы в состав на чемпионат мира уже летом. Но в Норвегии всё не так. Мы на ведущих ролях, и для болельщиков это здорово, но для спортсменов это настоящий ад», — приводит слова Холунда Dagbladet.

Холунд — бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в скиатлоне. В начале января 2019 года он раскритиковал российских лыжников за тактику в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски», сказав, что они «тупые как пробка».