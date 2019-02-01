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Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по горнолыжному спорту

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по горнолыжному спорту
Другие / Лыжный спорт

Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту определился с составом команды на грядущий чемпионат мира в Швеции, сообщает официальный сайт Российской федерации горнолыжного спорта и сноуборда.

Женскую команду России будут представлять Ксения Алопина, Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александра Прокопьева и Анастасия Горностаева.

В составе мужской команды в Швецию отправляются Александр Хорошилов, Павел Трихичев, Александр Андриенко и Иван Кузнецов.

Чемпионат мира пройдёт в Оре в период с 4 по 17 февраля. Сообщается, что россияне примут участие во всех пяти видах индивидуальных гонках, а также — в командных соревнованиях.

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