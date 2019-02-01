Словенец Цизар выиграл спринт на юношеском ЧМ по биатлону, Хасанкаев — 28-й

В Осрблье (Словакия) продолжается юношеский чемпионат мира по биатлону. В спринтерской гонке у юношей победу одержал словенец Алекс Цизар. Второе место занял его соотечественник Ловро Планко. Тройку призёров замкнул финн Отто Инвениус.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Артемий Хасанкаев, ставший 28-м.
Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Осрблье, Словакия
Спринт. Юноши
1. Алекс Цизар (Словения) — 20.27,3 (1).
2. Ловро Планко (Словения) — +30,6 (1).
3. Отто Инвениус (Финляндия) — +31,4 (1)...
28. Артемий Хасанкаев (Россия) — +2.01,3 (3).
29. Алексей Корнев (Россия) — +2.02,5 (4)...
52. Виталий Гатилов (Россия) — +2.49,6 (3).
62. Ильдан Бакиев (Россия) — +3.13,3 (3).
Сегодня, 1 февраля, также состоится спринтерская гонка у девушек.
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