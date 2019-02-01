Словенец Цизар выиграл спринт на юношеском ЧМ по биатлону, Хасанкаев — 28-й

В Осрблье (Словакия) продолжается юношеский чемпионат мира по биатлону. В спринтерской гонке у юношей победу одержал словенец Алекс Цизар. Второе место занял его соотечественник Ловро Планко. Тройку призёров замкнул финн Отто Инвениус.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Артемий Хасанкаев, ставший 28-м.

Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Осрблье, Словакия

Спринт. Юноши

1. Алекс Цизар (Словения) — 20.27,3 (1).

2. Ловро Планко (Словения) — +30,6 (1).

3. Отто Инвениус (Финляндия) — +31,4 (1)...

28. Артемий Хасанкаев (Россия) — +2.01,3 (3).

29. Алексей Корнев (Россия) — +2.02,5 (4)...

52. Виталий Гатилов (Россия) — +2.49,6 (3).

62. Ильдан Бакиев (Россия) — +3.13,3 (3).

Сегодня, 1 февраля, также состоится спринтерская гонка у девушек.