Чемпионат и этап Кубка России по биатлону в Новосибирске отменены

Официальный сайт Союза биатлонистов России сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (низкой температурой) в Новосибирске не состоятся чемпионат России, пятый этап Кубка России и соревнования «Приз Глинского».



Командная гонка и суперспринт в рамках чемпионата России по биатлону будут проведены в Ижевске в период с 14 по 20 марта.



Биатлон. Программа соревнований в Ижевске

16 марта

Командная гонка 7,5 км (женщины) – чемпионат России.

Командная гонка 10 км (мужчины) — чемпионат России.



17 марта

Суперспринт 4 км (женщины) – чемпионат России.

Суперспринт 6 км (мужчины) – чемпионат России.



19 марта

Мега-масс-старт 12,5 км (женщины) – чемпионат России.

Мега-масс-старт 15 км (мужчины) – чемпионат России.