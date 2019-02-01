Официальный сайт Союза биатлонистов России сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (низкой температурой) в Новосибирске не состоятся чемпионат России, пятый этап Кубка России и соревнования «Приз Глинского».
Командная гонка и суперспринт в рамках чемпионата России по биатлону будут проведены в Ижевске в период с 14 по 20 марта.
Биатлон. Программа соревнований в Ижевске
16 марта
Командная гонка 7,5 км (женщины) – чемпионат России.
Командная гонка 10 км (мужчины) — чемпионат России.
17 марта
Суперспринт 4 км (женщины) – чемпионат России.
Суперспринт 6 км (мужчины) – чемпионат России.
19 марта
Мега-масс-старт 12,5 км (женщины) – чемпионат России.
Мега-масс-старт 15 км (мужчины) – чемпионат России.
Чемпионат и этап Кубка России по биатлону в Новосибирске отменены