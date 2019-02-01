Й. Бё: надеюсь, спонсоры не уменьшат премии из-за моих частых побед

Лидер общего зачёта Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё выразил надежду, что его спонсоры не станут сокращать сумму выплат призовых в связи с его постоянными победами. По данным VG, Бё-младший за успехи в этом сезоне только от своих спонсоров уже получил более $ 100 тыс.

«Все спонсоры довольны моими результатами в сезоне. Они хотят, чтобы я продолжал в то же духе. Именно поэтому они и хотят спонсировать спортсменов. Спонсоры сами зарабатывают, когда атлеты или команды, которых они поддерживают, выступают успешно. Это важно и для меня.

Не думаю, что они включат в контракт какие-то ограничения по моим премиям из-за частых побед. Надеюсь, спонсоры лишь улыбнутся, если я буду продолжать успешно выступать, и не станут думать о сокращении выплат», — приводит слова Бё VG.

В нынешнем сезоне Йоханнес выиграл уже 11 личных гонок на этапах Кубка мира. Рекорд по количеству побед принадлежит французу Мартену Фуркаду — 14 побед.