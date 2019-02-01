Вяльбе: состав на ЧМ назовём 4 февраля. Самая большая головная боль — эстафета

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что состав команды на чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) будет назван 4 февраля. Соревнования пройдут с 19 февраля по 3 марта.



«Отбор на чемпионат мира уже завершился, состав мы огласим в понедельник, а завтра крайний день, когда мы посмотрим ещё двух спортсменов. Самая большая головная боль — состав на длинную мужскую эстафету, он будет определён после первых двух гонок — скиатлона и гонки на 15 км. Надо будет увидеть состояние спортсменов, там уже будет понятно», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Глава ФЛГР также сообщила, что ряд участников чемпионата мира выступят и на Универсиаде в Красноярске.



«Спринтеры есть, которые попадают по всем критериям. У нас заканчивается чемпионат мира 3 марта, а Универсиада откроется на день раньше, поэтому ничего не мешает всем посетить эти соревнования», — сказала Вяльбе.