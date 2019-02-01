Норвежка Баккен выиграла спринт на юношеском ЧМ по биатлону, Батманова — 19-я

В Осрблье (Словакия) продолжается юношеский чемпионат мира по биатлону. В спринтерской гонке у девушек победу одержала норвежка Марен Баккен. Второе место заняла швейцарка Эми Басерга. Тройку призёров замкнула ещё одна представительница Норвегии Марте Моллер.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Анастасия Батманова, ставшая 19-й.

Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Осрблье, Словакия

Спринт. Девушки

1. Марен Баккен (Норвегия) — 17.31,6 (0).

2. Эми Басерга (Швейцария) — +24,8 (1).

3. Марте Моллер (Норвегия) — +29,5 (0)...

19. Анастасия Батманова (Россия) — +1.36,6 (1)...

22. Амина Иванова (Россия) — +1.48,4 (2).

23. Любовь Калинина (Россия) — +1.48,5 (2)...

27. Ксения Шнейдер (Россия) — +1.50,8 (1).