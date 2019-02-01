IAAF регламентировала участие нейтральных спортсменов в ЧМ по кроссу

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) впервые издала правила, которые регламентируют участие в международном турнире под эгидой IAAF нейтральных спортсменов. Речь о чемпионате мира по бегу по пересеченной местности (кроссу). Соревнования пройдут 30 марта в Орхусе (Дания).

Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Таковых стартов в программе четыре. От одной федерации, членство которой приостановлено, на одну дистанцию могут заявиться четыре спортсмена, но только три из них смогут выйти на старт.

Каждый нейтральный спортсмен может находиться на соревнованиях в сопровождении двух человек вспомогательного персонала, однако эти специалисты также должны получить одобрение со стороны IAAF.

Заявки на участие принимаются до 18 марта.