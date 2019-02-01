Шляхтин — о дисквалификации 12 легкоатлетов: будут ещё другие фамилии

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин не удивлён решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации 12 российских спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил.

«Это была последняя инстанция. Мы знали, что эти дела находятся в судах. Понимали, что если спортсмены подают заявки на участие в соревнованиях в нейтральном статусе и не получают разрешения, значит существуют проблемы. Этот список мы знали, думаю, он не заключительный, ещё будут другие фамилии, будут другие решения. У нас ещё впереди перепроверка данных московской лаборатории», — приводит слова Шляхтина «РИА Новости».

CAS признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 легкоатлетов, среди них Татьяна Фирова, Светлана Школина, Иван Ухов, Люкман Адамс, Анна Булгакова, Гульфия Агафонова, Татьяна Лысенко, Иван Юшков, Мария Беспалова, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая и Юлия Кондакова.