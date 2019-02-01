Глава AIU: решение CAS подтвердило — доказательства из доклада Макларена надёжны

Глава антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) Бретт Клотье приветствовал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего 12 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2012 и чемпионате мира—2013.

«Сегодняшние постановления CAS подтверждают, что доказательства, лежащие в основе доклада Макларена, являются надёжными и способны подтвердить нарушения антидопинговых правил.

Нужно отметить, что некоторые из этих дел велись исключительно на основе доказательств Макларена, в то время как другие были объединены с аналитическими доказательствами, собранными путём повторного тестирования.

Это очень воодушевляет нас и даёт возможность вести больше дел в будущем. Например, касаемо данных, полученных ВАДА из Московской антидопинговой лаборатории. AIU находится в контакте с ВАДА и пристально следит за развитием событий», — приводит слова Клотье Inside the Games.

CAS признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 легкоатлетов, среди них Татьяна Фирова, Светлана Школина, Иван Ухов, Люкман Адамс, Анна Булгакова, Гульфия Агафонова, Татьяна Лысенко, Иван Юшков, Мария Беспалова, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая и Юлия Кондакова.