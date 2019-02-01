Экс-генсек ВФЛА: запрещённых веществ в пробах Ухова никогда не было

Старший вице-президент фонда «Гераклион» Михаил Бутов, ранее занимавший пост генерального секретаря Всероссийской федерации лёгкой атлетики, рассказал, что у прыгуна в высоту Ивана Ухова, которого CAS признал виновным в нарушении антидопинговых правил, от природы повышен тестостерон, но его пробы всегда были чистыми. Согласно решению CAS, Ухов будет лишён золота ОИ-2012.

«История не новая, расследование и перепроверка проб ведутся давно. Ивана не отстраняли от соревнований, я специально уточнял это перед тем, как пригласить его на турнир, который недавно проводил наш фонд. Пока сложно что-то комментировать, поскольку CAS предоставил только фактическую часть решения, но не предоставил результативную, то есть никаких подробностей я не знаю.

Единственное, что мне известно, — у Ухова от природы очень высокий тестостерон. Но никаких запрещённых веществ в его пробах на протяжении многих лет никогда не было. Наверное, существует перспектива апелляции, но для этого нужно дождаться более полной информации", — приводит слова Бутова РИА «Новости».