Конькобежцы Румянцев и Воронина взяли по серебру на этапе Кубка мира в Норвегии

Российские конькобежцы Александр Румянцев и Наталья Воронина завоевали серебряные медали на этапе Кубка мира в Хамаре (Норвегия). Румянцев занял второе место в забеге на 5000 м. Победу одержал норвежец Сверре Лунде Педерсен. Тройку призёров замкнул канадец Тед-Ян Блумен.

Воронина показала второе время в забеге на 3000 м. Первенствовала чешка Мартина Сабликова. Тройку призёров замкнула белоруска Марина Зуева.

Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Хамар, Норвегия

Женщины. 3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 4.02,177

2. Наталья Воронина (Россия) – 4.03,766

3. Марина Зуева (Беларусь) — 4.03,803…

8. Елена Сохрякова (Россия) — 4.08,548…

11. Евгения Лаленкова (Россия) — 4.10,300.

Мужчины. 5000 м

1. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 6.16,168

2. Александр Румянцев (Россия) – 6.19,249

3. Тед-Ян Блумен (Канада) — 6.20,446…

8. Сергей Трофимов (Россия) — 6.23,379