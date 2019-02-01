ВАДА приветствовало решение CAS о дисквалификации 12 российских легкоатлетов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствует решения Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенные по 12 дисциплинарным делам, ставшие следствием проведённого по заказу ВАДА расследования профессора Ричардом Макларена в отношении допинговой системы в России.

«Эти решения являются долгожданной новостью для спортсменов, антидопинговых организаций, ВАДА и других людей во всем мире, которые заботятся о чистом спорте. Они должны успокоить спортсменов, дать понять, что различными организациями за кулисами проводится большая работа для обеспечения справедливости. Это подтверждает важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и тщательного сбора доказательств.

Поздравляю AIU и IAAF с успехом. Это жизненно важно теперь, когда продолжается тяжёлая работа на благо всех спортсменов во всех видах спорта. Это создает важный прецедент, который будет использован в будущих делах.

Это также ещё раз подчеркивает, насколько важно успешное получение данных бывшей московской лаборатории для чистого спорта, и подкрепляет решение исполкома ВАДА от 20 сентября 2018 года о восстановлении РУСАДА с жёсткими условиями, включая доступ к данным. Полученная информация в настоящее время проходит проверку и оценку и, если окажется подлинной, будет использована для возбуждения новых дел против мошенников», — приводит слова генерального директора ВАДА Оливье Ниггли пресс-служба агентства.