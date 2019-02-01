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Дисквалифицированные легкоатлеты с юристами решат, подавать ли апелляции

Дисквалифицированные легкоатлеты с юристами решат, подавать ли апелляции
Другие / Лёгкая атлетика

На основании решений Спортивного арбитражного суда (CAS) от 31 января 2019 года и 1 февраля 2019 года 12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил: Люкман Адамс, Вера Ганеева, Иван Юшков, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова-Ханафеева, Татьяна Лысенко-Белобородова, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Юлия Кондакова, Екатерина Галицкая, Светлана Школина, Иван Ухов.

На подачу апелляций у спортсменов есть 21 день.

В самое ближайшее время все материалы будут изучены, при поддержке Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) будут проведены юридические консультации, на основании которых дисквалифицированные спортсмены примут решение о подачи апелляций, сообщает пресс-служба ВФЛА.

12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил
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