Пацев — о возможных апелляциях легкоатлетов: шанс выиграть есть

Спортивный юрист Артём Пацев считает, что российские легкоатлеты, признанные Спортивным арбитражным судом (CAS) виновными в нарушении антидопинговых правил, имеют шансы удачно опротестовать это решение в индивидуальном порядке.

Среди 12 дисквалифицированных спортсменов — олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов и чемпионы мира 2013 года Татьяна Белобородова (Лысенко) и Светлана Школина. Обвинение основано на данных доклада Макларена.

«В настоящий момент им нужно подавать жалобы в индивидуальном порядке, поскольку дела рассматривали разные арбитры. Правда, непонятным остаётся вопрос: если дела рассматривали разные единоличные арбитры, не обсуждавшие между собой детали дел, в разное время, то почему мы видим единый релиз с вышедшими одновременно решениями? Одни дела рассматривались в августе, другие — в ноябре.

Шанс выиграть есть, но многое будет зависеть от позиции, изначально сложившейся у арбитров", — приводит слова Пацева ТАСС.

Решение CAS может быть обжаловано атлетами в течение 21 дня.