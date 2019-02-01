Акробаты Чернова и Патарая стали лауреатами премии Всемирных игр

Чемпионы мира 2018 года, победители Всемирных игр 2017 года, чемпионы Европы 2016 года подмосковные акробаты Марина Чернова и Георгий Патарая стали лауреатами премии World games Association.

В шорт-лист премии вошли 30 спортсменов со всего мира. Определить победителей должно было онлайн-голосование на официальном сайте Всемирных игр, проходившее с 1 по 31 января. Отдать голос мог любой желающий. По результатам голосования Марина и Георгий набрали 159 348 голосов, обойдя американскую звезду пауэрлифтинга Дженнифер Томпсон (152 865 голосов).

«Мы внимательно следили за развитием событий, все спортивное Подмосковье голосовало за Марину и Георгия. Эта премия — заслуженное признание их достижений и труда, пара давно стала гордостью мировой акробатики. В истории Подмосковья это первая премия Всемирных игр. Надеемся, в дальнейшем Марина и Георгий получат ещё немало наград такого уровня», — приводит слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова пресс-служба организации.