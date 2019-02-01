Климов стал 23-м на полётном трамплине в Оберстдорфе

Словенский спортсмен Тими Зайц впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина на полётном трамплине в Оберстдорфе (Германия). Зайц первенствовал с прыжками на 220 и 233,5 м и результатом 430,1 балла. Вторым стал поляк Давид Кубацки, третьим — австриец Маркус Айзенбихлер. Самый далёкий прыжок удался поляку Петру Жиле на 236 м, занявшему в итоге четвёртое место.

Единственный россиянин, преодолевший квалификацию, — Евгений Климов — занял 23-е место. Климов улетел на 203 и 200 м, набрав по сумме двух прыжков 366,5 балла.

Прыжки с трамплина. Этап Кубка мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Полётный трамплин

1. Тими Зайц (Словения) – 430,1.

2. Давид Кубацки (Польша) – 424,8.

3. Маркус Айзенбихлер (Австрия) – 423,3.

4. Петр Жила (Польша) – 421,8.

23. Евгений Климов (Россия) – 366,5