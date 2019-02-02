Свинин: никто не говорит, что Пападакис и Сизерона нельзя обыграть

Тренер танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин Александр Свинин рассказал, когда его подопечные смогут обыграть пятикратных чемпионов Европы французов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.

«Мы давно соревнуемся с французской парой, хорошо её знаем, у нас с Габриэлой и Гийомом нормальные отношения. Они хорошие ребята и как спортсмены, и как обычные люди. Но никто не говорит, что их нельзя обыграть. Считаю, в жизни нет ничего невозможного. На данный момент – да, наверное, какие-то моменты французы, однозначно, делают лучше нас, но Саша и Иван постоянно растут, становятся лучше и уже сейчас в чем-то превосходят Пападакис и Сизерона. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что эта пара на всю жизнь для нас недосягаема. Кстати, в других видах фигурного катания тоже наблюдается тенденция выравнивания уровня ведущих спортсменов, преследователи приближаются к лидерам.

В чём Степанова и Букин могут прибавить, чтобы догнать и обогнать французов? У ребят очень хорошие элементы. Они рискуют, выполняя сложные элементы, и это даёт некоторые преимущества. Чему можно поучиться? Мягкости катания и взаимоотношениям партнёров на льду. Но это всё возможно, всё досягаемо», — приводит слова Свинина «Спорт день за днём».