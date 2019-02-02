Иванюк выиграл международный турнир по прыжкам в высоту во Франции

Россиянин Илья Иванюк выиграл международный турнир по прыжкам в высоту в Валь-де-Рее (Франция).



Иванюк преодолел высоту 2,27 м. Вторым стал представитель Кении Мэтью Соу (2,24 м). Третье место занял катарец Хамид Алламине (2,20 м).



Лучший результат россиянина в карьере — 2,31 м, установленный в 2018 году на чемпионате Европы в Берлине.



Иванюк выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

Россиянин — чемпион Европы среди молодёжи (2015), бронзовый призёр взрослого европейского первенства (2018) и серебряный призёр чемпионатов России 2017 и 2018 годов.