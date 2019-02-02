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Бондарь победил в прыжках в воду с вышки на Кубке России в Саранске

Бондарь победил в прыжках в воду с вышки на Кубке России в Саранске
Другие / Водные виды спорта

Александр Бондарь занял первое место в прыжках в воду с вышки на Кубке России, который проходит в Саранске.

Результат спортсмена — 529,65 балла. Второе место занял Виктор Минибаев (511,05), третье — Никита Шлейхер (484,90).

Золото на трёхметровом трамплине в синхронных прыжках завоевала пара Ульяна Клюева — Виталия Королева (297,90). Серебро досталось Марине Шишкановой и Карине Шкляр (284,70). Бронзу взяла пара Дарья Сельвановская — Татьяна Степанова (278,16).

Сегодня, 2 февраля, пройдёт завершающий день Кубка России. По итогам внутрироссийских состязаний будут определены участники сборной России на международные соревнования. 12 февраля в Ростоке (Германия) начнётся Гран-при FINA по прыжкам в воду.

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