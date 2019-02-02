Лапшин: после мононуклеоза очень трудно набирается форма, но мы стараемся

Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, рассказал, что переболел мононуклеозом.



Спортсмен пропустил третий этап Кубка мира, в Нове-Место.



«После Кубка мира в Антхольце остались там же потренироваться. Как ни странно, солнца почти не было в эти дни, и после мононуклеоза очень трудно набирается форма, но мы стараемся.



Завтра выезжаем во Франкфурт-на-Майне, а оттуда в мой день рождения летим в Калгари», — написал Лапшин в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Тимофея Лапшина.

Лапшин до 2017 года выступал за сборную России. Двукратный призёр чемпионатов Европы, серебряный призёр чемпионата мира по летнему биатлону. На Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году Лапшин выступал за сборную Южной Кореи.