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Астраханское «Динамо» победило «УГНТУ-ВНЗМ» в гандбольной Суперлиге

Астраханское «Динамо» победило «УГНТУ-ВНЗМ» в гандбольной Суперлиге
Другие / Гандбол

В очередном матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги астраханское «Динамо» в гостях со счётом 29:25 добилось победы над «УГНТУ-ВНЗМ».

«Динамо» одержало восьмую победу в 15 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «УГНТУ-ВНЗМ» потерпело 12-е поражение и располагается на последнем месте.

Следующий матч чемпионата «Динамо» проведёт 10 февраля с челябинским «Динамо». «УГНТУ-ВНЗМ» 11 февраля примет на своей площадке «Сунгуль».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — «Динамо» (Астрахань) — 25:29 (14:15)

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.

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