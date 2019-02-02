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Зайцева: юниорам нужно готовить организм к уровню взрослого спортсмена

Зайцева: юниорам нужно готовить организм к уровню взрослого спортсмена
Другие / Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева поделилась мыслями о сложностях перехода с юниорского уровня во взрослый биатлон.

«Я участвовала на юниорских чемпионатах Европы в мира. Конечно, всё не так, как на взрослом уровне, но тоже ответственный старт. Когда переходишь с юниорского уровня во взрослый, то бывает, что организм не выдерживает повышенных нагрузок и наступает физический спад на протяжении года или двух. Нужно больше тренироваться, набираться опыта и готовить организм к уровню взрослого спортсмена», — приводит слова Зайцевой сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в Словакии с 27 января по 3 февраля проходит чемпионат мира по биатлону среди юниоров.

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