«Пермские медведи» переиграли челябинское «Динамо» в Суперлиге по гандболу

Гандболисты «Пермских медведей» в гостевом матче чемпионата России среди команд Суперлиги переиграли челябинское «Динамо» со счётом 30:23.



Первый тайм закончился со счётом 19:12 в пользу команды из Перми, второй — со счётом 11:11.



Это седьмая победа «Пермских медведей» в нынешнем сезоне при одной ничьей и пяти поражениях. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги. «Динамо» (2 победы, 1 ничья, 10 поражений) располагается на 10-м месте.



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«Динамо» (Челябинск) — «Пермские медведи» (Пермь) — 23:30 (12:19)



Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России.