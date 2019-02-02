На юниорском чемпионате мира в Осрблье (Словакия) состоялась мужская спринтерская гонка. Победу одержал норвежец Веборн Сорум, россиянин Карим Халили стал вторым.
Чемпионат мира среди юниоров. Осрблье, Словакия
Юниоры. Спринт
1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 25.42,9 (0+0)
2. Карим Халили (Россия) – +14,4 (0+0)
3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – +36,3 (1+0)
4. Богдан Цымбал (Украина) – +41,9 (1+0)
5. Туука Инвениус (Финляндия) – +42,2 (0+1)
6. Якко Ранта (Финляндия) – +48,1 (1+0)
7. Юлиан Холландт (Германия) – +51,7 (0+0)
8. Ильназ Мухаметзянов (Россия) – +55,1 (0+1)
9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – +56,3 (1+2)
10. Якуб Штвртецки (Чехия) – +59,4 (1+2)...
22. Василий Томшин (Россия) – +1.33,2 (2+1)...
30. Вадим Истамгулов (Россия) – +2.00,6 (1+0)...
83. Алексей Вагин (Россия) – +4.26,6 (3+1)
Россиянин Халили занял второе место в спринте на юниорском чемпионате мира