Россиянин Халили занял второе место в спринте на юниорском чемпионате мира

На юниорском чемпионате мира в Осрблье (Словакия) состоялась мужская спринтерская гонка. Победу одержал норвежец Веборн Сорум, россиянин Карим Халили стал вторым.



Чемпионат мира среди юниоров. Осрблье, Словакия



Юниоры. Спринт



1. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 25.42,9 (0+0)

2. Карим Халили (Россия) – +14,4 (0+0)

3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – +36,3 (1+0)

4. Богдан Цымбал (Украина) – +41,9 (1+0)

5. Туука Инвениус (Финляндия) – +42,2 (0+1)

6. Якко Ранта (Финляндия) – +48,1 (1+0)

7. Юлиан Холландт (Германия) – +51,7 (0+0)

8. Ильназ Мухаметзянов (Россия) – +55,1 (0+1)

9. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – +56,3 (1+2)

10. Якуб Штвртецки (Чехия) – +59,4 (1+2)...

22. Василий Томшин (Россия) – +1.33,2 (2+1)...

30. Вадим Истамгулов (Россия) – +2.00,6 (1+0)...

83. Алексей Вагин (Россия) – +4.26,6 (3+1)