Самсонов выиграл короткую программу на первенстве России по фигурному катанию

В Перми стартовало первенство России среди юниоров. После короткой программы среди юношей лидирует ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Вторым идёт Петр Гуменник, замыкает первую тройку Артур Даниелян.



Первенство России по фигурному катанию. Пермь



Юноши. Короткая программа



1. Даниил Самсонов – 87,07

2. Петр Гуменник – 85,94

3. Артур Даниелян – 84,00

4. Георгий Куница – 80,37

5. Андрей Мозалев – 79,85

6. Егор Мурашов – 79,80

7. Роман Савосин – 78,71…

10. Андрей Кутовой – 76,60

11. Егор Рухин – 75,90

12. Илья Яблоков – 75,38…

16. Алексей Ерохов – 72,33…

18. Кирилл Яковлев – 57,06

Судьба медалей у юношей решится завтра, 3 февраля. Начало произвольной программы запланировано на 12:00 по московскому времени.