Рукосуев взял бронзу на юниорском чемпионате мира по скелетону

Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял третье место на юниорском чемпионате мира в Кёнигзее (Германия).

По итогам двух попыток Рукосуев показал время 1 минута 42,46 секунды. Победу одержал немец Феликс Кейзингер (1.42,32), серебро выиграл его соотечественник Фабиан Кюхлер (+0,05). Четвёртым стал ещё один представитель России — Владислав Семёнов.

Скелетон. Чемпионат мира среди юниоров. Кёнигзее, Германия



1. Феликс Кайзингер (Германия) – 1.42,32

2. Фабиан Кехлер (Германия) – 0,05

3. Евгений Рукосуев (Россия) – 0,14

4. Владислав Семёнов (Россия) – 0,51

Ранее сборная России впервые выиграла эстафету на чемпионате мира по санному спорту. Второе место заняли австрийские саночники, третьими стали немцы.