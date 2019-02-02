Рукосуев взял бронзу на юниорском чемпионате мира по скелетону

Российский скелетонист Евгений Рукосуев занял третье место на юниорском чемпионате мира в Кёнигзее (Германия).
По итогам двух попыток Рукосуев показал время 1 минута 42,46 секунды. Победу одержал немец Феликс Кейзингер (1.42,32), серебро выиграл его соотечественник Фабиан Кюхлер (+0,05). Четвёртым стал ещё один представитель России — Владислав Семёнов.
Скелетон. Чемпионат мира среди юниоров. Кёнигзее, Германия
1. Феликс Кайзингер (Германия) – 1.42,32
2. Фабиан Кехлер (Германия) – 0,05
3. Евгений Рукосуев (Россия) – 0,14
4. Владислав Семёнов (Россия) – 0,51
Ранее сборная России впервые выиграла эстафету на чемпионате мира по санному спорту. Второе место заняли австрийские саночники, третьими стали немцы.
Россияне победили в эстафете на ЧМ по санному спорту в Германии