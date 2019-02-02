Горбатиков: во второй половине «Динамо» где-то повезло, где-то вратарь подтащил

Главный тренер астраханского «Динамо» Александр Горбатиков прокомментировал победу (29:25) в матче гандбольной Суперлиги с «УГНТУ-ВНЗМ».

«Первый тайм был неровным. Повели в 4 мяча, а затем отпустили преимущество. Во второй половине проявили характер и исправили положение. Где-то повезло, где-то вратарь подтащил. В целом игрой команды доволен», — цитирует специалиста пресс-служба уфимской команды.

«Динамо» одержало восьмую победу в 15 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «УГНТУ-ВНЗМ» потерпел 12-е поражение и располагается на последнем месте.



Следующий матч чемпионата «Динамо» проведёт 10 февраля с челябинским «Динамо». «УГНТУ-ВНЗМ» 11 февраля примет на своей площадке «Сунгуль».